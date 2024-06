Zielono Mi - Wrocław. Targi Roślin, Kwiatów i Dekoracji w ramach Festiwalu Kupuj Świadomie w Czasoprzestrzeni! Tomasz Pawlak

Wszystko w ramach kolejnej edycji festiwalu Kupuj Świadomie. mat. prasowe organizator

To już pięć lat jak organizowane są kolejne inspirujące wydarzenie z cyklu "Zielono Mi", skierowane do miłośników dizajnerskich roślin i akcesoriów do aranżacji wnętrz w duchu Urban Jungle. Tym razem 15-16 czerwca organizatorzy zaoferują wyjątkowe rośliny, ceramikę, drobne meble i dekoracje do domu w przestrzeni Zajezdni Dąbie — Czasoprzestrzeń.