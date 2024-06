Dzika Uczta - 15-16 czerwca w Czasoprzestrzeni odbędzie się zlot food trucków

Dzika Uczta w Czasoprzestrzeni

Początek lata to wspaniały czas dla wszystkich miłośników ulicznego jedzenia. Co raz liczniejsze zloty food trucków kuszą swoją ofertą. W ten weekend wrocławscy smakosze mogą liczyć na kolejną kulinarną imprezę. 15-16 czerwca w Czasoprzestrzeni , dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Tramwajowej 1, czekać będzie na nich Dzika Uczta.

Kuchnie świata

Oferta dla głodnych nowych smaków będzie przebogata. Jesteście miłośnikami mięsnych specjałów? Czekać będzie na Was Wędzarnia, Sambor, czy Psiak. Lubicie orientalne smaki? Z pewnością skuszą Was stoiska Thali, Let's Dim Sum. Jeśli będziecie chcieli się schłodzić, nic trudnego - poratuje Was Krasnolód. Wielu wystawców nie zapomniało o weganach i w swojej ofercie mają również dania bez produktów odzwierzęcych. Ogółem w Czasoprzestrzeni czekać na odwiedzających będzie aż 30 różnych food trucków oraz 100 innych wystawców. Oprócz możliwości zjedzenia na miejscu, będzie możliwość kupienia smakołyków do domu.