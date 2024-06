Koncert Zespołu Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina na osiedlu Kuźniki we Wrocławiu. W ramach projektu "Osiedla Kultury i Sztuki 2024"

Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina

Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina, powstały w 1983 roku, działa głównie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Grupa, składająca się głównie ze studentów AWF, zaprezentuje tańce narodowe oraz pieśni i tańce z różnych regionów Polski. Koncert odbędzie się na placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu. Występ będzie integralną częścią kuźnickiego festynu osiedlowego.

Projekt Osiedla Kultury i Sztuki

Co zobaczymy w ramach projektu

Od marca do września 2024 roku, mieszkańcy Wrocławia będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty kwartetów smyczkowych, spektakle teatralne, artystyczne murale, koncerty międzypokoleniowe oraz warsztaty artystyczne. To wyjątkowa okazja do zaangażowania się w lokalną kulturę i sztukę oraz do wspólnego świętowania na osiedlach Wrocławia.