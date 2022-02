Kolejna rozprawa w procesie Michała Janickiego, byłego wiceprezydenta miasta oskarżonego o korupcję

Proces Michała Janickiego toczy się od roku 2012. Wówczas to CBA sporządziło raport, według którego Janicki miał dopuścić się w latach 2010-11 przyjęcia łapówki w postaci dwóch 14-dniowych wycieczek na Zanzibar i Barbados. Tomasz G., który pokrył znaczną część kosztów wyjazdów Janickiego, wówczas wiceprezydenta Wrocławia, miał w ten sposób zapewnić sobie intratne kontrakty związane z Euro 2012. W roku 2017 Janicki został prawomocnie uniewinniony. Wrocławski sąd okręgowy przychylił się jednak do wniosku prokuratury o kasację wyroku uniewinniającego i w 2019 roku proces ponowił.

"Według prokuratury oskarżony nie potrafił wytłumaczyć się z kwestii rozliczeń odnośnie dwóch wycieczek zagranicznych. Ja uważam, że to zrobił" - odniósł się do przemowy prokuratora ze stycznia 2022 roku Tomasz Skoczek, adwokat oskarżonego. - "Sformułowania przyjęte przez prokuratora są sztuczne i odstają nie tylko od tego co przedstawia materiał dowodowy, ale także od logiki".