Policjanci z wydziału kryminalnego pozywają Komendę Miejską w Wałbrzychu do sądu o zadośćuczynienie za krzywdy

Walka o zadośćuczynienie dla byłych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Mobbing, zastraszanie, wyzywanie policjantów kryminalnych przez przełożonych

Chodzi o sprawy z 2016 roku i byłego już naczelnika Tomasza S. oraz byłego zastępcę naczelnika wydziału kryminalnego Marcina G. Obaj nie pracują już w policji. Szef wydziału przedwcześnie zmarł (w czasie sprawy odwoławczej od wyroku I instancji), a jego zastępca został zwolniony ze służby. Zmienił się także komendant policji w Wałbrzychu. Kiedy dochodziło do aktów przemocy psychicznej wobec wałbrzyskich kryminalnych, elitarnego wydziału w każdej jednostce, komendantem był Andrzej Basztura , który już nie kieruje jednostką w Wałbrzychu. Obecnie szefem jednostki jest Krzysztof Lewandowski i to on będzie musiał zmierzyć się ze sprawą.

Komendant powinien dbać o atmosferę w pracy

- Funkcjonariusze mają prawo do pełnienia tej służby w warunkach, które nie będą urągały ich godności. W szczególności mają prawo pełnić służbę bez strachu od wszelkiego rodzaju dyskryminacji czy mobbingu. Co istotne, ochrona ta musi być realna, a nie tylko pozorna - zaznacza Jankowski.

Ochrona przed mobbingiem w wałbrzyskiej policji - są specjalne procedury

Do policjantów z Wałbrzycha zwracał się "Gruba świnio", "Ty pajacu", "Ty debilu"

Wylicza, że to były traumatyczne wydarzenia dla funkcjonariuszy, którzy doznali szeregu krzywd psychicznych, a skutki są przez nich odczuwane do dziś. Policjanci byli wulgarnie wyzywani, natarczywie przepytywani ze znajomości aktów prawnych, poniżani, złośliwie nękani telefonami podczas służby i poza grafikiem służby. Jednego z policjantów nazwał pajacem, a na dokumencie dostarczonym przez innego napisał "pisz ładnie gruba świnio". Nękani byli tez pracownicy cywilni. Jednej z pracownic zastępca naczelnika zarzucał zbyt częste wychodzenie do toalety i kontrolował czas, jaki w niej spędziła.

Jak zeznał jeden z policjantów:

"Kiedy przychodziłem na rozmowę, to czułem się jak bym był debilem i dla mnie to był stres. Nie potrafię opisać, jak ten człowiek na mnie działał. Dla mnie to była trauma. Myślałem, że jestem debilem i nie nadaję się do pracy w policji"

Inny policjant mówił: "Byłem znieważany słowami wulgarnymi. Byłem debilem, idiotą. Miałem wypierd...ć z pokoju. Do niczego się nie nadaję, wszystko, co zrobię, to zawsze spier..ę".

Kolejny policjant: "Pracowałem w tym wydziale półtora roku i zawsze czułem się, jak gówno. To znaczy, że jak wchodziłem albo siedziałem z zatrzymanym, to on oskarżony mówił do mnie, co ty debilu robisz (..) Jak mnie zobaczył na korytarzu, mówił do mnie że jestem tłukiem. Przychodzenie do pracy, to była dla mnie katorga".