Katastrofa w Szybach Siostrzanych: 33 tragicznie zmarłych górników odprowadzał tłum. Pozostał po nich pomnik w Wałbrzychu - zdjęcia

Całe miasto w kondukcie żałobnym podczas pogrzebu tragicznie zmarłych 33 mężczyzn

Warto zatem przypomnieć, że kilka dni wcześniej, 29 lipca 1929 roku o godz. 18.40 w Szybach Siostrzanych pracowało 35 górników. Drążyli chodnik ok. 400 metrów na północny-zachód od szybu. Na przodku uwalniał się metan. Prawdopodobną przyczyną jego wybuchu była nieszczelna górnicza benzynowa lampka wskaźnikowa. Nastąpił gwałtowny zapłon. Wybuch zabił na miejscu 23 górników, a kolejnych 10 odniosło rozległe poparzenia skóry i dróg oddechowych. Po ok. 40 minutach na miejscu byli już ratownicy, a akcja ratunkowa trwała do ok. godz. 23. Niestety poparzeni górnicy wyniesieni na powierzchnię umierali w strasznych męczarniach, bo ówczesna medycyna była wobec ich cierpienia bezradna.

Co ciekawe, dwóch pracowników przeżyło wybuch. Jeden transportował materiały z dala od przodka i wyszedł ze zdarzenia niemal bez szwanku, a drugi jadł kolację i był osłonięty przed temperaturą oraz niszczycielskim podmuchem. Trafił on do szpitala, gdzie był hospitalizowany i wrócił do domu po kilkumiesięcznej kuracji.