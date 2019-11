Dokładnie 151 ofiar, których na pogrzebie żegnały dziesiątki tysięcy ludzi. Jedna z największych górniczych katastrof w historii Europy miała miejsce w niewielkiej wsi Jugów niedaleko Nowej Rudy.

Był 9 lipca 1930 roku około godziny 16, kiedy pracownicy drugiej zmiany fedrujący w szybie Kurt w miejscowości Hausdorf (obecnie Jugów) poczuli wstrząs i usłyszeli głośny huk, który uwolnił znaczące ilości dwutlenku węgla. Gaz niemal w jednej chwili zabił wszystkich pracujących w pobliżu. Kolejna eksplozja spowodowała śmierć blisko 140 górników. Jej siła była tak duża, że ponad 300 ton skał i węgla uderzyło w górnicze przekopy. Była to pułapka bez wyjścia. Fala uderzeniowa niosła ze sobą wszystko, co spotkała na drodze.Chwilę później rozpoczęła się dramatyczna akcja ratunkowa , w której trakcie wydobyto 70 żywych. Niestety wielu z nich, pomimo udzielonej pomocy, umarło w szpitalu. Wobec tak wielkiej tragedii ratownikom nie zostawało nic więcej, jak wydobywać na powierzchnię zwłoki zmarłych górników. Układano je w łaźni, znajdującej się nieopodal kopalni i wystawiono na widok publiczny. Ciał było tak dużo, że miejscowe władze nie miały gdzie ich składować. A jako że był to lipiec, pogrzeb trzeba było zorganizować jak najszybciej. Zdecydowano, że część zwłok transportowano do pobliskiej Nowej Rudy, gdzie miały oczekiwać pogrzebu.Ten odbył się 13 lipca 1930 roku, czyli cztery dni po katastrofie. Na jugowskim cmentarzu przygotowano zbiorową mogiłę, która pomieściła 99 trumien. Pozostałych górników chowano w okolicznych wsiach. Szacuje się, że w uroczystościach udział brało około 20 tysięcy osób. Samego cmentarza musiała strzec policja, a do trumien dostęp mieli tylko najbliżsi ofiar.Pół roku po katastrofie kopalnię zamknięto. Nieco później na cmentarzu odsłonięto pomnik ofiar tragedii, gdzie na specjalnej tablicy wyryto imiona i nazwiska górników.