Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 16.05.2024 22:35, IMGW OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie Redakcja Naszemiasto.pl

Komunikat RSO w Dolnośląskim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Red.

IMGW OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie (21 powiatów) od 11:00/17.05 do 17:00/17.05.2024 lok. prędkość do 55 km/h, porywy do 75 km/h, SE i E.