Gajowicka idzie do remontu! Pojadą nią tramwaje?

Wrocławianie w konsultacjach społecznych mogą opiniować pomysł przebudowy całej ulicy Gajowickiej na odcinku od ul. Zaporoskiej do ul. Racławickiej. Najważniejszy jest teraz jednak odcinek od ul. Zaporoskiej do al. Hallera, ponieważ dla niego w następnym kroku zostanie opracowany projekt budowlany. Mieszkańcy są pytani między innymi o rozmieszczenie chodników i drogi dla rowerów, lokalizację przystanków, przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych , miejsca do parkowania i zieleń.

Rekomendowany wariant koncepcji zakłada, że ulica Gajowicka będzie całkowicie przebudowana, w jej ciągu pojawi się dwukierunkowa droga dla rowerów, a także miejsce na przyszłe torowisko tramwajowe.

Modernizacja ma być realizowana w kilku etapach. Konieczne było więc opracowanie rozwiązania przejściowego. Przebudowa będzie prowadzona tak, że jezdnia zostanie wykonana w kształcie docelowym, czyli z odpowiednią liczbą pasów dla samochodów, ułożonymi krawężnikami i uwzględnioną przestrzenią na torowisko. Pojawił się pomysł, aby wolne miejsce wykorzystać na razie na nasadzenia zieleni.

Być może, aby usprawnić funkcjonowanie węzła przesiadkowego, układ docelowy zostanie wprowadzony w rejonie kościoła św. Karola Boromeusza. Zamiast torowiska stworzono by tam tymczasowo jezdnię. Na tym odcinku byłyby więc wówczas po 2 pasy w każdą stronę.

Kiedy ruszy właściwy remont ulicy Gajowickiej oraz kiedy pojadą przez nią tramwaje - tego na razie nie wiadomo. Pieniędzy na to póki co nie ma, mają być one rezerwowane w przyszłych budżetach miasta. Jednak, jak podkreślają urzędnicy, wykonanie projektu to ważny i rozłożony w czasie krok, bez którego nie uda się pójść dalej.