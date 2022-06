Dolnośląskie firmy lecą podbijać świat! Za nami rozmowy w Luksemburgu [ZDJĘCIA]

Projekt "Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" jest skierowany do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska. Ułatwia przedsiębiorcom z Dolnego Śląska wejście na zagraniczny rynek oraz pozwala firmom promować swoje produkty i usługi w krajach na całym świecie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W trakcie misji gospodarczych dochodzi do bezpośrednich spotkań dolnośląskich przedsiębiorców z potencjalnymi, zagranicznymi partnerami. Rozmowy B2B umożliwiają łatwe nawiązanie współpracy z inwestorami, importerami i eksporterami.

Misje gospodarcze organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Samorząd na miejscu udziela wsparcia merytorycznego, administracyjnego, technicznego i organizacyjnego.