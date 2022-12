Dolnośląskie Centrum Onkologii dostanie dodatkowe 250 milionów złotych na budowę. Czy ta wreszcie ruszy? Monika Fajge

Aż 250 mln złotych dołoży rząd do budowy nowego centrum onkologicznego we Wrocławiu. Przypominamy, że szpital ma powstać przy ul. Kosmonautów. Kiedy ruszy budowa – tego jeszcze nie wiadomo. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców inwestycji, został kolejny raz przełożony, tym razem do 9 stycznia.