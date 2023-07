Warsztaty Netflix w Sokołowsku. Netflix szuka ludzi do pracy przy filmach. Zapłaci za warsztaty w Sokołowsku, noclegi i wyżywienie!

Dlatego właśnie w siedmiu województwach w Polsce organizowane są warsztaty pod hasłem "Nakręć się na przyszłość”. Jedna z lokalizacji wiedzie na Dolny Śląsk do Sokołowska, najpiękniejszej dolnośląskiej wsi (tytuł przyznany oficjalnie w 2023 roku). To tutaj w sierpniu odbędą się dwudniowe warsztaty.

- Netflix i Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) potrzebuje świeżej krwi. Czyli ludzi o nowym spojrzeniu, bez doświadczenia w branży filmowej, z otwartą głową, takich dla których praca produkcjach filmowych to marzenie - mówi Tomasz Wiaderek z Netflixa.

Kto ma szanse na warsztaty i pracę dla Netflixa?

Co trzeba zrobić, aby dostać się na warsztaty Netflixa i KIPA w Sokołowsku

Netflix i KIPA spośród wszystkich zgłoszeń wybiorą 140 osób, po 20 na województwo i to one wezmą udział w darmowych warsztatach m.in. w Sokołowsku. W drugim etapie, trzy osoby wybrane podczas warsztatów w każdym województwie dostaną zaproszenie na warsztaty filmowe Film Spring Open w Krakowie. Będą trwały od 10 do 19 października 2023 r., a poprzedzą je szkolenia online. Warsztaty w Krakowie także będą bezpłatne dla uczestników.