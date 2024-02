II Strefowe Targi Pracy. Około 200 wolnych miejsc pracy czeka w Galerii Victoria - zobaczcie zdjęcia

II Strefowe Targi Pracy łączą lokalnych pracodawców z potencjalnymi pracownikami

- To wydarzenie jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, to oni kreują ten rynek, istotą jest rozpoznawać ich oczekiwania i organizować m.in. tego typu spotkania spajające różne środowiska w celu wymiany doświadczeń, ale też profesjonalnej obsługi, którą zapewnia WSSE - wyjaśnia Waldemar Brykalski, wiceprezes zarządu WSSE "Invest-Park", zaznacza też, że istotną kwestią jest zapewnienie firmom "wartości dodanej", czyli wsparcia w prowadzeniu biznesu. Takim elementem są cykliczne targi pracy w Wałbrzychu, czy Opolu.

- Wydarzenie nam urosło, to jest druga edycja naszych targów, podobnie jak przed rokiem również w Wałbrzychu i również w Galerii Victoria, tym razem ze spółką In Vałbrzych, która nas wspierała w wypromowaniu tej inicjatywy i uzupełnia ofertę pracodawców i instytucji wspierających o czynniki związane z życiem poza pracą - zaznacza Maciej Tyszka, dyrektor departamentu obsługi inwestora WSSE "Invest-Park".

Przedstawiciele In Vałbrzych informowali, gdzie w Wałbrzychu można zamieszkać, jakie tu trwają inwestycje, ale też oferowali w targowej loterii atrakcyjne wejściówki do miejsc, które w Wałbrzychu koniecznie trzeba zwiedzić i zobaczyć, by poznać zmieniający się i historyczny charakter tego miasta.