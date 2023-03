Dolny Śląsk otrzymał sporo unijnych środków. W co teraz inwestować? Ruszyło Dolnośląskie Forum Gospodarcze

O perspektywie rozwoju regionu mówili prelegenci Dolnośląskiego Forum Gospodarczego. Wydarzenie odbywa się w dniach 23-24 marca w Szczawnie-Zdroju pod patronatem Gazety Wrocławskiej.

- Forum to wielkie święto. Format konferencyjny podejmuje wyzwanie z odkrywaniem przyszłości Dolnego Śląska, kreowaniem rozwiązań, które posłużą przyszłym pokoleniom. Dolny Śląsk to wspaniale miejsce do życia, nauki, robienia biznesu. To unikalne walory krajobrazowe, piękne trasy turystyczne, warunki do uprawiania sportów. To miejsce, gdzie kreuje się nowe technologie, by w każdej dziedzinie gospodarki podnosić poziom rozwoju - mówił wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.