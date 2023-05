Umowa na budowę obwodnicy Boguszowa - Gorc podpisana. To historyczna chwila dla miejscowości

Obwodnicę Boguszowa - Gorc zbuduje firma Eurovia S.A. Dzisiaj, 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Zarząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę z wykonawcą. - To historyczna chwila dla naszego miasta. Liczę na to, że ta droga przyciągnie nowych inwestorów do naszego miasta. Zwłaszcza, że wokół wyznaczyliśmy sporo atrakcyjnych terenów

- W ramach programu obwodnicowego województwo dolnośląskie podpisało trzy umowy z rządem, Boguszów jest jedną z nich oprócz tego są jeszcze Oborniki Śląskie i Bolesławiec. Obie obwodnice poprawią jakość bezpieczeństwa i komfort podróży mieszkańców regionu – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc zyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu budowy obwodnic. Wartość inwestycji to 66 mln zł, a dofinansowanie 46,2 mln zł. Co jest najważniejsze dla mieszkańców, dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu dla kierowców, a ruch zostanie wyprowadzony z centrum miasta, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza dla osób starszych.

Mieszkańcy Boguszowa - Gorc: długo czekaliśmy na tę obwodnicę

- Długo czekaliśmy na budowę tej drogi! I w końcu jest. Mamy tu w Boguszowie wąskie uliczki, a drogami pędzi mnóstwo tirów i cały ruch od kamiennej Góry w stronę Wałbrzycha. Proszę sobie wyobrazić, jak mają przejść na druga stronę jezdni, choćby starsi ludzie poruszający się o lasce - wylicza pani Monika Nowosielska, mieszkanka Boguszowa - Gorc, kurator sądowa. Jak dodaje, w jej zawodzie musi dużo jeździć po mieście i okolicy, a jest to uciążliwe, zwłaszcza kiedy miasto korkuje się w godzinach szczytu.

Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa - Gorc mówi wprost, że to jest historyczny moment dla gminy, którą przyszło jej gospodarować. - Mieszkańcy oczekują tej inwestycji. Droga wojewódzka biegnie teraz przez centrum miasta, najwyżej położony rynek w Polsce. Jednocześnie to duża szansa dla naszego miasta bo nowa droga biegnie przez tereny inwestycyjne co ułatwi w przyszłości dostęp do nich. Jesteśmy gminą pogórniczą, gminą biedną i jest to dla nad ogromna szansa - zaznacza Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa-Gorc.

Budowę obwodnicy Boguszowa - Gorc podzielono na dwa etapy

Jak wyliczają w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, pierwszy obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie na odcinku o długości 800 metrów od ul. Krakowskiej do granicy z Wałbrzychem, a rozbudowa drogi na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Prace potrwają 18 miesięcy.

Drugi etap jest w toku i trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla odcinka obwodnicy o długości 3,7 km (do projektowanego skrzyżowania DW nr 367 z ul. Krakowską). Jak informuje Urząd Marszałkowski, w przetargu uczestniczy 12 firm, a budżet inwestycyjny to ok. 1,7 mln zł. Trwa ocena ofert, a termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Obwodnica Boguszowa to ważna droga z punktu widzenia całego Dolnego Śląska

- Cieszę się, że dzięki rządowemu dofinansowaniu możemy przeprowadzić te inwestycje. Obwodnica Boguszowa-Gorc jest szczególnie istotna z punktu widzenia całego południa województwa dlatego, że jest to droga prowadząca z obszaru Karkonoszy z Jeleniej Góry, przez Kamienną Górę prowadząca dziś przez centrum Boguszowa-Gorc w kierunku Wałbrzycha. Cały tranzyt prowadzi dziś przez tą miejscowość powodując niebezpieczeństwo w ruchu drogowym dla mieszkańców - wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko. - Dziękuję zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i całemu rządowi za tak pokaźne dofinansowanie tej inwestycji, bez którego byśmy sobie prawdopodobnie z nią nie poradzili - dodaje wicemarszałek.

Tutaj powstanie obwodnica Boguszowa - Gorc, zobacz na mapie poniżej