Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu dolnośląskiego miasta - Zdjęcia

Dolina Szwajcarska - zapomniany zakątek Wałbrzycha, gdzie zatrzymał się czas

- W połowie XIX wieku było tu 13 domów, które zamieszkiwało 86 mieszkańców. Mieszkali tu tkacze i górnicy pracujący w szybach Kaspar i Oswaldgrube. Część gruntów (6 domów) należała do Starego Zdroju, część do Rusinowej, większość weszła od 1874 r. do gminy razem z Podgórzem (Dittersbach) - odnotowali tropiciele wałbrzyskiej historii ma portalu polska.org.

Mimo trafności tej zapomnianej nazwy "Dolina Szwajcarska", nie przyjęła się ona i mało kto o niej obecnie pamięta. A szkoda, bo wystarczy odejść kilka kroków od ruchliwej ul. Świdnickiej, by trafić do innego świata... poczuć się jak w alpejskiej dolinie lub sudeckiej wiosce w Kotlinie Kłodzkiej, czy w Czechach. To prawdziwa magia, jednak przyciąga ona tu głównie turystów korzystających z lokalnych szlaków.

Zobaczcie jak tu pięknie! Dolina Szwajcarska zwana też Niedźwiedzią Doliną w Wałbrzychu

By zobaczyć piękno tej doliny bez wchodzenia na teren ostatniej posesji skorzystaliśmy z leśnego szlaku biegnącego za numerami parzystymi budynków. Wiedzie on do szczytu doliny. Niestety po ostatnia okiść zdziesiątkowała również tutejsze drzewa i trudno przedrzeć się przez leśny szlak. Ostatecznie jesteśmy. To wyjątkowe miejsce, a krajobraz z niego prezentuje się wyjątkowo okazale i doceniali go również niemieccy mieszkańcy tej ziemi sprzed wieku uwieczniając go na zdjęciach. Stąd jest o krok do wielu turystycznych szlaków.