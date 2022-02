Do sąsiednich gmin na Urbancard. Miasto planuje wspólny bilet dla całej aglomeracji wrocławskiej

Jak tłumaczy Patryk Załęczny z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, na zasadzie porozumień międzygminnych wpływy ze sprzedaży biletów wszystkich 27 linii aglomeracyjnych wpadają na konto miasta, a po jakimś okresie Wrocław rozlicza się z poszczególnymi gminami co do ich pracy przewozowej.

"Jako gmina Wrocław jesteśmy "właścicielem tematu" i spinamy całość. To, co zostaje wyjeżdżone w mieście, trafia do Wrocławia, a to, co zostaje wyjeżdżone poza granicami, jest przekazywane do konkretnych gmin" - wyjaśnia.