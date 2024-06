Festiwal Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Zobaczcie zdjęcia z wczorajszego dnia i co czeka na Was jeszcze dziś.

Co dziś jeszcze przed nami - Niedziela 30 czerwca 2024 r.

Festiwal Pasibrzucha to przede wszystkim doskonałe jedzenie serwowane przez ponad 60 food trucków . Wśród bogactwa smaków każdy znajdzie coś dla siebie, od kuchni z różnych zakątków świata. Można też ugasić pragnienie, zwłaszcza że pogoda dopisuje. Stoiska oferujące różnorodne napoje zachęcają swoimi zaskakującymi smakami.

Strefa zabaw dla dzieci

Organizatorzy zadbali również o zacienione miejsca do odpoczynku oraz strefy gier i zabaw dla dzieci i rodziców przy głównym placu. To nie wszystko – przy wejściu na tor wyścigowy na Partynicach znajduje się strefa aktywnych zabaw dla dzieci. Odbywają się tam biegi przełajowe dla najmłodszych w różnych kategoriach wiekowych. Największą atrakcją jest Survival Race Kids, w którym jedna z przeszkód to basen z błotem.