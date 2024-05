Daj się przenieść do Café Bodo w przedwojennej Warszawie w świat kabaretu i muzyki. Retro koncert we Wrocławiu

Ta muzyka łączy w sobie to, czego każdy z nas pragnie najbardziej w życiu — miłość, uśmiech, wzruszenie, radość, dobra zabawa i zdrowie.

Stoltzer Ensamble przygotował muzyczny prezent, który pozwoli Szanownym Słuchaczom doświadczyć tych wszystkich wspaniałych uczuć. Café Bodo przenosi nas do najbardziej kultowej muzycznej kawiarni przedwojennej Warszawy, założonej przez Bohdana Junoda, znanego polskiego gwiazdora kina i kabaretu, Eugeniusza Bodo. To niezwykłe miejsce, oprócz aromatycznej kawy sprowadzanej z dalekich krajów, było pełne dźwięków największych szlagierów polskiego międzywojnia.

Zapraszamy Was do światła przedwojennego kabaretu i filmu, do spotkania z eleganckimi dżentelmenami, miłością, zdradą, a przede wszystkim do poczucia niepowtarzalnego klimatu tamtych czasów, które wciąż wzruszają, bawią i zachwycają. Pozwólcie sobie na podróż do świata, który, choć pozostaje jedynie na starych taśmach filmowych, wciąż ma szczególne miejsce w naszych sercach. Zamknijmy oczy i wsłuchajmy się w dźwięki przedwojennej Warszawy, Wilna i Lwowa.