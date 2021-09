Czy to znane targowisko na zachodzie Wrocławia czeka śmierć?

Targowisko w Leśnicy powoli zabijają okoliczne markety i sklepy. Czy to miejsce handlu jeszcze odżyje?

- Praca na targowisku coraz mniej się ludziom opłaca. Młodzi wolą iść do roboty do kogoś, a reszta się po kolei wykrusza, taka kolej rzeczy. Do tego cztery markety w okolicy, promocja goni promocję, a my z czego mamy robić promocję? Czysta kalkulacja - rozkłada ręce Ryszard Malawski, właściciel sklepu zoologicznego działającego na terenie targowiska.

Właściciele stoisk boją się o przyszłość tego miejsca. A przede wszystkim o to, że teren kupi deweloper, a oni zostaną bez pracy. Miasto zapewnia jednak, że tak się na pewno nie stanie.

- Plac targowy przy ul. Skoczylasa jest tradycyjnym miejscem handlu, które warto, w trosce o mieszkańców i przedsiębiorców, zmodernizować. Obecna sytuacja wymaga poprawy nie tylko z uwagi na zmieniające się oczekiwania klientów, ale również brak chętnych do prowadzenia nowych stoisk. Aby poznać bieżącą sytuację targowiska oraz zaproponować dalsze działania, odbyliśmy wiele rozmów z kupcami i radą osiedla Leśnica. W lipcu prowadziliśmy także konsultacje społeczne, z których wynika, że okoliczni mieszkańcy chcą zachowania targowiska. Modernizacja jest planowana. Natomiast decyzja co do skali prac modernizacyjnych, zostanie podjęta po dokładnej analizie i oszacowaniu kosztów. Należałoby również uwzględnić możliwość poszerzenia funkcji placu np. o ofertę gastronomiczną i rekreacyjną - uspokaja Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.