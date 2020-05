Będą nowe ścieżki rowerowe i przystanki na Jedności Narodowej we Wrocławiu

Kiedy rozpocznie się remont mostu Osobowickiego we Wrocławiu? Nie wiadomo

Sypiący się i oszpecony rurami most Osobowicki we Wrocławiu nie ma szczęścia do projektantów. Trzecie już podejście do wyłonienia firmy, która zaplanuje przebudowę jednej z najważniejszych przepraw na Odrze w stolicy Dolnego Śląska może zakończyć się fiaskiem.