Basen miejski w Nowej Rudzie zaprasza w wakacje 2023. Jest bezpłatny, ale z ograniczeniem

Basen miejski w Nowej Rudzie popularne w całym regionie

Po rozbudowie i powstaniu nowych atrakcji kąpielisko w Nowej Rudzie odwiedzają w upalne dni nie tylko mieszkańcy Nowej Rudy, ale także wielbiciele odpoczynku nad wodą z całego powiatu kłodzkiego. Co więcej, nie brak tu też mieszkańców Wałbrzycha, który własnego basenu nie ma.

Do dyspozycji odwiedzających są 3 niecki:

basen sportowy 50 metrowy z 6 torami,

basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami, rwącą rzeką

oraz niecka dla najmłodszych.

Do tego wieża,

boisko do piłki plażowej,

budynek sanitarno - szatniowy z częścią gastronomiczną (czyli szatnie - przebieralnie, WC, punkt pierwszej pomocy),

parking oraz elementy małej architektury,

na terenie pływalni znajduje się kawiarnia i bar.

Po gruntownej rozbudowie kompleks zyskał drugie boisko do siatkówki plażowej, huśtawki dla dzieci, stół do tenisa, dodatkowe tory pływackie z przeznaczeniem do treningów.