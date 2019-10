Wrocław. Wkrótce finał obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego (HARMONOGRAM)

Wystawa zdjęć z wizerunkiem Henryka Tomaszewskiego

Od 15. listopada na wrocławskim rynku stanie wystawa zdjęć poświęcona Henrykowi Tomaszewskiemu. Fotografie ze zbiorów Stefana Arczyńskiego, Marka Grotowskiego, czy niepublikowane dotąd zdjęć z zagranicznych tournée oglądać będzie można do połowy grudnia.

Roślina, którą zasadziłem

20. listopada, w dzień 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego, aktorów WTP spotkać będzie można na wrocławskim rynku wraz z nietypowymi prezentami, które podarowane zostaną 100 widzom.

„Where do we go from here”

Premierą przedstawienia „Where do we go from here” w reżyserii Eweliny Marciniak Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego zakończy obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego.

„Where do we go from here" jest głównym wydarzeniem obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego – reżysera, choreografa, twórcy wrocławskiej pantomimy. Na Scenie im. J. Grzegorzewskiego (ul. Zapolskiej 3) zobaczyć będzie można niemal cały zespół aktorski pantomimy oraz, gościnnie, Małgorzatę Witkowską.

100. urodziny Henryka Tomaszewskiego są dla zespołu pantomimy zarówno pretekstem do poszukiwania nowych form wyrazu, jak i powrotem do widowiskowych choreodramów, z których słynął mistrz wrocławskich mimów.

Premiera przedstawienia zaplanowana jest na 29. listopada; kolejne spektakle: 30 listopada, 6-8 grudnia.