Ale cuda na torach! Takie pociągi będą jeździły u nas. Wśród nich nowoczesne piętrusy! [ZDJĘCIA]

Dobra informacja dla podróżnych, którzy korzystają z usług kolei, w tym pociągów PKP Intercity. Spółka w 20 rocznicę swojej działalności zapowiedziała plan inwestycji w tabor warty aż 19 miliardów złotych. Za te środki do 2030 roku kupowane będą nowoczesne wagony, lokomotywy czy elektryczne zespoły trakcyjne. Przewoźnik zapowiada także powrót do piętrowych składów wagonowych, które były bardzo popularne na polskich torach jeszcze w latach 90-tych, a później stopniowo wycofywano to rozwiązanie z użytku. Zobaczcie na wizualizacjach zaprezentowanych przez PKP Intercity jak mają wyglądać nowoczesne piętrusy.

Obecnie PKP Intercity ma zakontraktowane umowy na blisko 5,2 mld zł na tabor i infrastrukturę. W ostatnich latach, w ramach realizowanej strategii taborowej, PKP Intercity odebrało łącznie ponad 600 zmodernizowanych wagonów. W najbliższych miesiącach spółka planuje zlecić modernizację kolejnych 321 wagonów.