40 urodziny Ogórka - popularny autobus obchodzi swoje urodziny.

40 urodziny Ogórka

40 lat to nie byle co. Dlatego Centrum Historii Zajezdnia postanowiło świętować urodziny Ogórka z przytupem. Urodzinowe świętowanie odbywać się będzie w ramach obchodów Święta Wrocławia.

Atrakcje w sobotę 15 czerwca

Co nas będzie czekać w sobotę 15 czerwca na placu przy Centrum Historii Zajezdnia? Wiele atrakcji, zwłaszcza dla młodszych wrocławian. Między innymi zostanie rozstawione miasteczko cyrkowe z animatorami i miejscem do odpoczynku. Cyrkowi sztukmistrzowie swoimi pokazami z pewnością zachwycą najmłodszych i najstarszych gości. Tym, co z pewnością połączy pokolenia będą gry podwórkowe - wspólne granie w klasy, skakanie w gumę i wiele innych, które dorosłych przeniosą w czasy dzieciństwa, zaś najmłodszym pokażą, jak aktywnie można spędzić czas na podwórku.

O wszystkich wygłodniałych zadbają food trucki.

Czym byłyby jednak urodziny Ogórka bez możliwości przejażdżki nim? W godzinach 11.00, 13.00, 17.00 będzie można wyruszyć w drogę „Ogórkiem”.

Oprócz powyższych atrakcji będą jeszcze liczne warsztaty: m.in. „Pracownia Pocztówkowa – twórz z pasją!”, Mistrzowie klocków”.