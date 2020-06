Życzenia na Dzień Ojca. Poważne, rymowane, śmieszne... (ZOBACZ)

Wiem, że czasem nie masz ze mną łatwo.

Wieczorem ostatni w domu gasisz światło.

Dla swojego dziecka wszystko zrobisz.

Ale wiedz tato, że mi życie zdobisz.

Mój los jest w Twoim ręku.

Dzięki Tobie się rozwijam i idę przez życie bez lęku.

Dziękuję, że znosiłeś to,

czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś

i że to wszystko Ci się udało.

Milczenie jest złotem,

niech więc mówią kwiaty:

"Każde mądre dziecko

słucha swego taty"

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca!

Wiemy, jak ciężko pracujesz tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to

a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:

Niech wichury mroźne Ciebie ominą!

Dzień Ojca 2020. Życzenia rymowane i śmieszne

Drogi tatusiu - najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosną w niezmiennej trosce

w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę.

Za Twoja dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia,

łask Bożych szczęścia winszuje.

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem!

Niech Ci się spełnią pragnienia,

Niech słonko zawsze Ci świeci

Przyjmij te skromne życzenia,

Od kochających Cię dzieci.

Tatusiu kochany,

my z serca Ci składamy:

Zdrowia, sił i codziennej radości,

żadnych problemów ze stawami i kośćmi.

Obyś miał zawsze spokojną głowę,

do nas - dziewczyn nerwy stalowe.

Cierpliwość świętą i spokojnego ducha,

kiedy trwa zawierucha.

Niech Ci płyną jak najmilej

życia trudne chwile,

w dzień dzisiejszy Tatku miły,

tego my córeczki Ci życzymy!

Dzień Ojca 2020. Najpiękniejsze, wzruszające życzenia na Dzień Ojca

Tatusiowi Drogiemu

Zawsze uśmiechniętemu

Dużo życzymy radości

I dni pełnych miłości

Szczęściem wypełnionych chwil

A do pracy...

...dużo sił!

Drogi tatusiu - najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosna w niezmiennej trosce

w szczęśliwym domu - jak w raju

rosnę. Za Twoja dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia,

łask Bożych szczęścia winszuje.

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem!

W dniu dzisiejszym, drogi Tatku,

odpłyń dziś na marzeń statku.

Będę spełniać Twe życzenia,

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.

Obchodzimy święto Twoje,

więc pozostaw trudy, znoje.

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w Twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz!

I że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla Ciebie.

Byś urządził je dla siebie.