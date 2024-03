Najlepsze życzenia na Wielkanoc. Do wysłania SMS-em. Sprawdźcie i skorzystajcie z pięknych życzeń!

Życzenia Wielkanocne - duży wybór życzeń dla każdego

*** Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składa...

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Życzenia wielkanocne składa...

*** W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń wielkanocnych i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki.

*** Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkanoc określana jest mianem Paschy, Zmartwychwstania Chrystusowego, ale też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową.

*** Wesołego zajączka, co po stole bryka. Smacznościami wypełnionymi, Świątecznego koszyka. Smacznego jajka, mokrego dyngusa. Radości płynącej, ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną. Spokojnych Świąt Wielkanocnych

***

Pełnych radości, pokoju

Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności i sukcesów

Życzy Państwu

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Życzenia wielkanocne składa...

***

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja".

Najlepsze życzenia od...

***

Beczy w trawie baraneczek nawołując wniebogłosy. Życzę zdrowia i radości Wam z okazji Wielkiej Nocy i Dyngusa mokrutkiego by Wam szczęście dopisało, by rodzinne były święta, by Wam nic nie brakowało. Życzenia wielkanocne składa...

***

Niech zajączek szczodry będzie i z jajeczkiem do Was przybędzie, niech święconka smaczna będzie, a w Dyngusa woda wszędzie.

***

Wszystkiego dobrego, jajka wielkiego, malowanego, zielonej łączki, na której zajączki jedzą makowce i pasą owce.