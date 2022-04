Zmniejszają się zapasy krwi. Jakich grup potrzeba teraz najbardziej we Wrocławiu?

Do niedawna (przez cały marzec) krwi we wrocławskim RCKiK było pod dostatkiem. Magazyny były pełne. Pracownicy Centrum prosili nawet dawców, aby oddawali tylko osocze i płytki krwi. Przed świętami znów zaczyna jej brakować.

Najbardziej potrzeba krwi grup: 0 Rh+, A Rh- i B Rh-

"Średnie stany" odnotowały natomiast grupy B Rh+ i 0 Rh-. Ta ostatnia jest szczególnie cenna, bo jako najbardziej uniwersalna, może być przetoczona każdemu człowiekowi na świecie. Grupę 0 Rh- posiada zaledwie 6 proc. populacji.

Przed nami święta, a potem długa majówka - czas urlopów i wyjazdów, ale też wzmożonego ruchu na drogach lokalnych, obwodnicach miast i autostradach. Jak wynika z policyjnych statystyk, w maju ubiegłego roku na polskich drogach doszło do prawie 2 tys. wypadków. W ich następstwie 2264 osoby zostały ranne, a 159 zginęło. Był to najniebezpieczniejszy i najtragiczniejszy miesiąc 2021 roku. To m.in. ofiary wypadków komunikacyjnych potrzebują naszej krwi.