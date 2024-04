27 i 28 kwietnia tysiące hobbystów przyjedzie do Jeleniej Góry na 53. Jarmark Osobliwości i Staroci. To okazja, by upolować perełki Alina Gierak

Kto chce upolować ciekawe rzeczy do kolekcji, powinien przyjść na jarmark wcześnie rano w sobotę. Kupcy rozkładają się w piątek (26.04) wieczorem

Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze to raj dla kolekcjonerów. Wiedzą, że trafią tutaj na prawdziwe perły do swoich zbiorów. Przyjeżdżają z całej Europy handlować i wymieniać się eksponatami. Jarmark jest tak popularny, że ma dwie edycje - wiosenną i jesienną. Pierwsza rozpocznie się w sobotę 27 kwietnia i potrwa do niedzieli. Co można będzie kupić? Przeczytajcie poniżej.