Zgarnij wejściówkę na koncert Dawida Podsiadło i spotkaj się z nim wspierając potrzebujące dzieci! Polska Akcja Humanitarna Pajacyk!

Jaki jest cel licytacji?

Cały dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przekazany na program wsparcia dzieci w Polsce, Pajacyk, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Od 1998 roku Pajacyk nieustannie wspiera dzieci z trudnych i dysfunkcyjnych środowisk, zapewniając im posiłki w szkołach i świetlicach oraz dbając o ich zdrowie psychiczne. Program działa na terenie całej Polski, finansując konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, terapie psychoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych oraz warsztaty, które mają wspierać rozwój pasji i zainteresowań dzieci.

To bardzo ważne, oddolne działania. Dzięki współpracy z mniejszymi organizacjami z całej Polski możemy docierać do wielu dzieci, których rodziców nie stać na potrzebną pomoc. Corocznie pomagamy tysiącom dzieci, jednak widzimy też, że te potrzeby rosną i dostajemy coraz więcej zgłoszeń do programu.