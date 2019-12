Zbiór miłości niechcianych - wywiad z Edytą Folwarską. Konkurs!

Czy zanim zdecydowała się Pani na obecny związek, często była Pani w sytuacjach podobnych do tych, które spotykają bohaterkę książki, Oliwię? Zanim zdecydowałam się na poważny związek byłam singielką około 4 lat, może nawet 5. Na początku było tak z wyboru. Uważam, że po związku poważnym, a w takim – jako mężatka – byłam, każdy powinien pobyć trochę sam ze sobą, by zrozumieć, czego chce od życia. Potem, niestety, kiedy już chciałam zaznać życia w związku pełnym, zaangażowanym, okazywało się, że panowie skrywają jakieś tajemnice lub mają inne plany wobec mnie.

Ostatnio model niezależności wydaje się sprawdzać. Czy widzi Pani jakieś korzyści bycia singlem? Wiele. Czasami nawet wydaje mi się, że łatwiej żyje się w pojedynkę. Uważam, że taka niezależność bywa wspaniała. Możemy robić co chcemy i z kim chcemy. Nie uzależniamy swojego szczęścia od drugiej osoby. Mamy więcej chęci na smakowanie życia i podejmowanie nowych wyzwań. Jako single poszukujemy brakującej połówki, więc bywamy często w miejscach, do których z partnerem byśmy nie poszli. Mimo to jednak zdecydowałam się być w związku (śmiech).

Najbardziej nieciekawy tekst, na który ktoś próbował Panią zaczepić w celu nawiązania rozmowy to…?

Było to całkiem niedawno. Siedziałam z koleżanką w restauracji, a na stoliku leżała moja książka. Pan siedzący koło nas nagle spojrzał na blat naszego stołu, zdjął książkę i burknął „Ciekawe, co autorka miała na myśli. Jak miłość może być niechciana? To jakaś kretynka”. Na co odpowiedziałam: „Ta kretynka to ja”, a on na to „Wiem, widzę cię na okładce...”. Po czym udając, że to w ramach przeprosin chciał uregulować rachunek i zaprosić na kawę... Żenada. Próba podrywania poprzez wykazanie się impertynencją?

A najbardziej oryginalny?

O, wiele. Ale to chyba jednak ten przypadek, gdy człowiek chciałby sobie przypomnieć coś konkretnego, ale trudno mu sobie jakąś konkretną sytuację przypomnieć…

Czy lubi Pani flirtować – dla wyjaśnienia – chodzi mi o taki sposób prowadzenia rozmowy, który nie prowadzi do niczego więcej, poza dobrą zabawą i miłą rozmową?

Oczywiście, że lubię. Taki flirt sprawia, że jesteśmy zdrowi i weseli. Poza tym to nic złego. Niewłaściwe jest wzajemne ograniczanie się w związkach i wywieranie presji na partnerze do takiego stopnia, że boi on się zerknąć na inną osobę. Niedobrze jest także, gdy zamykamy się nadmiernie na kontakty z płcią przeciwną, nawet kiedy te relacje są czysto koleżeńskich.