Zapomniany monument o krok od Rynku w Wałbrzychu. Pod nim płynie rzeka - zobaczcie zdjęcia

Zapomniany pomnik w Wałbrzychu. Stoi na placu, o którym mało kto pamięta

Zarośnięty niewielki drzewami i chwastami placyk z dala od ruchliwej części głównej arterii łączącej Śródmieście Wałbrzycha z Podgórzem to obecny Plac Bohaterów Pracy. Stoi na nim duży, poczerniały kamienny głaz. Trzy kamienne schodki prowadzące do niego i regularna forma tej bryły wskazują na to, że nie jest to głaz narzutowy, ale pozostałość monumentu.