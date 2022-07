Zalew Mietkowski największe jezioro na Dolnym Śląsku. Obłędny widok na Ślężę, żaglówki i piaszczysta plaża. 45 minut jazdy z Wrocławia

Jak powstał cudny Zalew Mietkowski?

Wszystko zaczęło się w latach 1974-1984. W dolinie rzeki Bystrzyca wybudowano zaporę o długości ponad 3 km i wysokości 17 m. To właśnie dzięki temu na rzece spiętrzyła się woda i tak powstał Zalew Mietkowski o powierzchni 9,3 mkw. To naprawdę ogrom wody, która zajmuje aż 11 procent obszaru gminy. Ten zalew ma pojemność 65 miliona metrów sześciennych! Z dna jeziora wydobywa się kruszywo, dzięki czemu zbiornik jest nadal pogłębiany. Obecnie w najgłębszym punkcie ma 13 metrów.

Zalew Mietkowski z przepiękną, strzeżoną i piaszczystą plażą

We wsi Borzygniew obok Mietkowa siedzibę ma Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego. To właśnie tam znajduje się duża plaża, która jest monitorowana przez ratowników wodnych z drużyny WOPR. Warto zaznaczyć, że wyznaczone do kąpieli miejsce ma specjalnie przygotowane łagodne i równe wejście do wody.