Zalew w Starej Morawie. Jedyne na Dolnym Śląsku molo z wieżą widokową, plaża, wędkowanie. Perła Dolnego Śląska w sezonie 2023

Jak dojechać do Zalewu w Starej Morawie? Mapa

Zalew w Starej Morawie to piaszczysta plaża, górskie krajobrazy i molo z wieżą widokową

Duży teren wokół zalewu jest bardzo zadbany i czysty. Piaszczysta plaża kusi, by rozłożyć kocyk i zażyć słonecznej kąpieli. Na rozległej powierzchni wokół rośnie soczysta, zielona, krótko przystrzyżona trawa. Aż chce się zdjąć buty i beztrosko pobiegać tam gołymi stopami.

Ten rekreacyjny zalew zajmujący aż 5,5 ha powierzchni jest jednym z najwyżej położnych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. I to właśnie zapewnia plażowiczom obłędne widoki zarówno ze znajdującej się tutaj piaszczystej plaży, jak i z wieży widokowej zbudowanej na molo! To chyba jedyny taki obiekt na Dolnym Śląsku.

Przystań i wypożyczalnia sprzętów wodnych nad Zalewem w Starej Morawie

Zalew w Starej Morawie to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt: rower wodny, kajak i łódź wiosłową. Poniżej podajemy ceny.

Plaża w Starej Morawie - ceny biletów wstępu w 2023 roku

To idealne miejsce dla par, ale i dla rodzin z dziećmi. Na terenie zalewu w Starej Morawie znajdziecie strzeżone przez ratowników wodnych kąpielisko. Wstęp na plażę kosztuje:

O całość dba Urząd Miasta w Stroniu Śląskim poprzez gminną spółkę Stroński Park Aktywności. Co ciekawe, sama gmina przygotowała tu dla turystów miejsca noclegowe!

Kąpielisko w Starej Morawie będzie czynne od 15 czerwca do 31 sierpnia.

Zalew w Starej Morawie - noclegi w pokojach, ceny 2023

Jest tutaj także pole biwakowe i kempingowe, gdzie turyści mają do dyspozycji również otwartą kuchnię i łazienki oraz toalety.

Pole namiotowe, camping nad Zalewem w Starej Morawie

Na polu namiotowym i campingu jest miejsce dla 70 osób. Można z nich korzystać do 31 sierpnia 2023 roku. Załatwić formalności można od 9.00 do 18.00 w budynku głównym kąpieliska, a po godz. 18.00 w Recepcji Hotelu Stronie (ul. Kościuszki 20 w Stroniu Śląskim; tel. 748 141 604).

Cennik pole namiotowe i camping nad Zalewem w Starej Morawie sezon 2023

Zalew Stara Morawa - atrakcje i odległości

Jak przekonują w Śląskim Centrum Aktywności Zalew w Starej Morawie to miejsce, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie! Górskie wycieczki, wypoczynek nad wodą, trasy rowerowe czy wędkarstwo i wyliczają:

Kompleks wypoczynkowy nad zalewem wyposażony jest w różne dodatkowe atrakcje. Dorośli i młodzież mogą korzystać z dwóch boisk do różnych gier (są tu nawet trybuny dla widowni), a maluchy szczęśliwe będą na placu zabaw ze ścianką wspinaczkową. Są tu także szachy na świeżym powietrzu i stół do tenisa stołowego

Zalew Stara Morawa dla wędkarzy - opłaty sezon 2022

Rozległy teren zalewu w Starej Morawie to raj dla wędkarzy. Podajemy obowiązujące opłaty w sezonie 2023:

Od czerwca do sierpnia można wędkować od wschodu słońca do godz. 10.00