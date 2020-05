Załamanie pogody we Wrocławiu. Zobacz, co zrobiły deszcz, wiatr i śnieg (ZDJĘCIA)

Aktualizacja, godz. 21 Do tej pory wrocławscy strażacy interweniowali ok. 15 przy skutkach ulewnego deszczu, który przeszedł nad miastem. Na Dolnym Śląsku interwencji było niemal 80.

Najbardziej ucierpiał Strzelin i okolice, gdzie przed godz. 16 doszło do oberwania chmury. W krótkim czasie spadła bardzo duża ilość wody na metr kwadratowy. Studzienki nie nadążały z odebraniem takiej ilości deszczu, przez co na ulicach tworzyły się rwące rzeki.

Również we Wrocławiu wiele ulic znalazło się pod wodą, zwłaszcza pod wiaduktami. Studzienki burzowe nie były wstanie przyjąć nadmiaru wody, doszło do zalania wielu piwnic, m.in. na Gaju.

Doszło również do kilku wypadków. Na drodze krajowej 39 Strzelin - Łagiewniki, przy zjeździe na Edwardów, doszło do dachowania samochodu osobowego. Tymczasem ok. godz. 17 doszło do dachowania samochodu osobowego na drodze S5 przy węźle Krościna. Lewy pas ruchu jest w tym miejscu zablokowany.

Jak poinformował o godz. 17.10 Janusz Zieliński z biura prognoz IMGW, burza już minęła Wrocław i kolejna nie jest spodziewana.

- Występować będą opady deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu i porywy wiatru do 60-65 km/h - informuje Zieliński.

Dotyczy to Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha oraz powiatów dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lwóweckiego, milickiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego i złotoryjskiego

Sprawdź, gdzie jest burza online - radar burzowy

Kolor czerwony na poniższej mapie oznacza miejsca, w których w danym momencie odnotowano wyładowania atmosferyczne, kolor pomarańczowy - takie, w których odnotowano je 10-25 minut temu, a żółty - 25-40 minut temu