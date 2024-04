Śmiertelny wypadek na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. Nie żyje 9-letni uczeń SP 26 na Podzamczu

Wałbrzych pogrążony w bólu po tragicznej śmierci 9-letniego chłopca na Piaskowej Górze w Wałbrzychu

Pogodny, drobny, uśmiechnięty. Tak już na zawsze zapamiętają go koledzy i koleżanki, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz sąsiedzi z Piaskowej Góry w Wałbrzychu. Do tragedii doszło w sobotę, 27 kwietnia przed południem. Chłopczyk wpadł pod koła samochodu na zakręcie drogi, między palcem zabaw a budynkiem w którym mieszkał. Dokładnie na przeciwko okien z jego domu, z których widok wychodzi na miejsce gdzie rozegrał się dramat. Od mieszkania dzieliło go tylko kilkanaście metrów.

Chłopczyk zginął tuż pod oknami swojego mieszkania przy ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu

O dramacie informowaliśmy już wczoraj, w dniu tragedii:

- Po godz. 11 doszło do drogowego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. 9-letnie dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. Wstępne ustalenia dokonane przez policjantów na miejscu pod nadzorem prokuratora wskazują, iż najprawdopodobniej dziecko wbiegło bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd - wyjaśnia podkomisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

W bólu pogrążeni są rodzice chłopca i jego kilkuletnia siostra. Sąsiedzi zapalają znicze w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. W szkole, w której się uczył, jeszcze nie wszyscy wiedzą, o dramacie który rozegrał się podczas mijającego weekendu. Ci, do których dotarły informacje, nie mogą uwierzyć w to, co się stało.