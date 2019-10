Z Wrocławia polecimy na Sardynię. Od kiedy? Zobacz! (CENY, TERMINY)

- Loty na Sardynię uzupełniają niezwykle bogatą siatkę połączeń na południe Europy – mówi Jarosław Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Porcie Lotniczym Wrocław. – Podróżni mają do wyboru kilkanaście atrakcyjnych niskokosztowych kierunków w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, czy właśnie we Włoszech. Cieszymy się, że do tej grupy dołącza włoska Sardynia – druga co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym.