Wypadek autobusu z tramwajem we Wrocławiu. Doszło do niego na skrzyżowaniu ul. Suchej z Borowską, przy Wroclavii. Są spore utrudnienia

We wtorek (15 lutego) przed godz. 6 rano doszło do wypadku na skrzyżowaniu ul. Suchej z Borowską we Wrocławiu. Autobus podmiejski DLA zderzył się z tramwajem linii nr 5. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Są spore utrudnienia w ruchu.

Jarosław Jakubczak / Polska Press