Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne KROK PO KROKU

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2020?

Powstające przepisy zakładają, że wybory odbędą się 10 lub 17 maja. Nie wcześniej niż 7 dni przed wyborami i nie później niż w sobotę przed głosowaniem każdy wyborca do swojej skrzynki pocztowej lub na adres podany w spisie wyborców dostanie przesyłkę z pakietem wyborczym.

Co zawiera pakiet wyborczy?

Przesyłka z pakietem wyborczym zostanie dostarczona zwykłym listem - nie poleconym.

W każdym pakiecie będą:

karta do głosowania

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

koperta na kartę do głosowania

koperta zwrotna

Jak będzie wyglądało głosowanie?

1. Na karcie do głosowania zaznaczamy wybranego kandydata, a następnie kartę wkładamy do koperty na kartę i zaklejamy tę kopertę.

2. Wypełniamy druk oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, czytelnie wpisujemy swoje imię, nazwisko i numer Pesel, a następnie oświadczenie razem z kopertą zaklejoną w niej kartą do głosowania wkładamy do koperty zwrotnej. I tę kopertę zaklejamy.