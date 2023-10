Na Jagodnie we Wrocławiu wyborcy głosowali do 3 rano. "Kierowca z kartami utknął w korkach"

Tłumy wyborców na Jagodnie. Każdy chciał oddać głos, a organizacja była fatalna

Sytuacja z lokalu wyborczego nr 148 we Wrocławiu była wyjątkowa w skali całego kraju. Jeszcze przed godziną 21 na ul. Jagodzińskiej stały tłumy. Każdy chciał oddać swój głos, a z powodu niewielkiej powierzchni budynku i braku kart do głosowania, proces wydłużył się do późnych godzin nocnych. O północy przed lokalem wyborczym stała kolejka na kilkaset osób!

Jak w poniedziałek (16 października) rano przekazała sekretarz PKW i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, do godz. 10 trwało na Jagodnie liczenie głosów do Sejmu. Odsłoniła ona też kulisy przedłużonego głosowania. Okazało się, że zawiodła osoba odpowiedzialna za dowiezienie rezerwowych kart do głosowania.