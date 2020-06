Wybory prezydenckie 2020. Dziś ostatni dzień dla głosujących korespondencyjnie!

Każdy wyborca, który chce zagłosować na prezydenta korespondencyjnie na terenie kraju musi zgłosić to komisarzowi wyborczemu. Robi się to za pośrednictwem urzędu gminy, w której taka osoba jest ujęta w spisie wyborców najpóźniej do 16 czerwca. Są jednak wyjątki. Jeśli ktoś w dniu wyborów będzie przebywał w izolacji lub kwarantannie, chęć oddania głosu korespondencyjnie może zgłosić do 23 czerwca. Natomiast osoby, która na kwarantannę lub do izolacji trafią po 23 czerwca, mogą to zrobić do 26 czerwca.

Chęć głosowania korespondencyjnego zgłasza się ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (poprzez platformę e-PUAP). We Wrocławiu odpowiedzialny jest za to oddział urzędu miasta na placu Nowy Targ (urzędnicy pracują dziś do 15:15).

Zgłoszenie powinno zawierać: