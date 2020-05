Dolny Śląsk. Tych papierosów nie kupisz po 20 maja. Zobacz!

Jak wyjaśnia ekspert z przeprowadzonych badań wynika, że świadomość dotycząca wprowadzenia tego zakazu jest dość niska. - 2/3 Polaków nawet nie słyszała o wejściu tego zakazu, w tym również połowa palaczy, a właśnie ta grupa powinna być tym tematem najbardziej zainteresowana- dodaje.

- Badanie pokazało, że większość Polaków w ogóle nie słyszała o planowanym ograniczeniu sprzedaży papierosów mentolowych. Oczywiście najbardziej interesują nas osoby palące ale jak się okazuje te osoby również o tym nie słyszały. Mało tego, nawet osoby palące do tej pory właśnie papierosy mentolowe również o tym nie słyszały. To znaczy, że ma być wprowadzona ustawa a ludzie nie są świadomi, że ona będzie, że coś się zmieni w ich życiu- wyjaśnia prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski. - Kolejna sprawa którą pokazały badania to to, że nawet jeśli ludzie słyszeli o tym, że ma być wprowadzona jakaś zmiana w obszarze papierosów mentolowych to nie wiedzą na czym ona ma polegać. Czy chodzi o ich wycofanie z rynku, na zwiększeniu akcyzy. Ogólnie mamy do czynienia z niewielką świadomością ruchów które są planowane- dodaje.