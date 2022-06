Wrocławski TBS rozpoczął festiwal remontów na swoich osiedlach. Ale po co wymieniać działające drzwi? [ZDJĘCIA]

W ostatnich kilku miesiącach wrocławska spółka TBS wzięła się do pracy. Rozpoczęto m.in. wymianę drzwi wejściowych w ponad 150 budynkach.

"Z drzwiami nie było żadnego problemu. Byłem zdziwiony, że je wymieniają na całej ulicy. Jak ruszyła sprawa z pozwami do sądów, to nagle - wiadomo, nie mam na to dowodów - zaczęło się generowanie kosztów, żeby wykazać, że te podwyżki są potrzebne" - mówi nam Jakub Pruszkowski, mieszkaniec TBS.