Sezon grzewczy coraz bliżej. Wrocławianie dostaną po kieszeni. O ile wzrosną opłaty w spółdzielniach?

W spółdzielni Wrocławski Dom dla każdego budynku posiadającego centralne ogrzewanie, ustalono indywidualną stawkę zaliczki na koszty ogrzewania (zależną od faktycznych kosztów C.O. w danym budynku).

- Do końca tego roku obowiązują stawki wprowadzone z początkiem stycznia 2022 r. Wynoszą one od 2,80 złotych do 3,60 złotych za metr kwadratowy powierzchni lokalu miesięcznie. Wysokość podwyżek na centralne ogrzewanie, które czekają mieszkańców od stycznia 2023 roku, będzie ustalona do końca września. Wstępne szacunki wskazują, że stawki te wzrosną prawdopodobnie średnio o około 30 procent – mówi Jerzy Bandurowski, kierownik działu eksploatacji SM Wrocławski Dom.