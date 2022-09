Wrocławski szpital ma dwa motoambulanse. Jednoślady ratują życie [ZDJĘCIA] Monika Fajge

To pierwsze takie pojazdy na Dolnym Śląsku. Mowa o dwóch motoambulansach, które zasiliły flotę ratunkową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mogą przewozić próbki krwi, leki, a nawet organy do przeszczepu.