Wrocław. 13-latek z ranami postrzałowymi w szpitalu im. Marciniaka. Uciekł z walczącego Kijowa

Nastolatek trafił do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu w poniedziałek (4 kwietnia). To jedna z placówek, gdzie w razie potrzeby, mają być hospitalizowani ranni (zarówno żołnierze, jak i cywile) – ofiary wojny na Ukrainie.

13-latek jest pierwszym takim pacjentem. Auto, którym jechał z rodzicami zostało ostrzelane przez Rosjan pod koniec lutego, na początku działań wojennych na Ukrainie. Ojciec chłopca zginął na miejscu, on sam został postrzelony w twarz i plecy.