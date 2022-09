Tropikalny las? Nie! To kładka nad Widawą we Wrocławiu znana też jako wiszący mostek nad Widawą. Klimat jak w dżungli

Kochamy Wrocław za jego przeróżne zakamarki, wielokulturowość i możliwość odkrywanie wciąż nowych, cudownych miejscówek! To miejsce, gdzie stare styka się z nowym, gdzie obok szklanych drapaczy chmur jak Sky Tower, można znaleźć takie cudeńka, jak wiszący mostek nad Widawą. Klimatyczne, zarośnięte bujną zielenią miejsce. Jak wyjęte nie z tej bajki.

Urzekająca kładka nad Widawą we Wrocławiu to miejsce trochę jak nie z tego miasta...

Bujna zieleń, wodą i uroczy wiszący mostek nad rzeką Widawą we Wrocławiu tworzą niesamowity klimat. Latem mogą tu powstać zdjęcia rodem z tropikalnej dżungli! Albo romantyczne, jak kto woli. Jedno jest pewne. Niewiele osób we Wrocławiu słyszało o tej miejscówce, zapewne poza mieszkańcami pobliskiego Zgorzeliska czy Kowali.

Uroczego, wiszącego mostku nad Widawą nie znają nawet urzędnicy

Żaden z naszych rozmówców, mieszańców Wrocławia nie słyszał o tym magicznym miejscu. Nie znają go nawet w Zarządzie Dróg i Mostów we Wrocławiu czy w Zieleni Miejskiej. Turystyczny potencjał tego miejsca został jednak dostrzeżony przez Google. A fakt, że wiszący mostek nad Widawą we Wrocławiu został już oznaczony w internetowych mapach Googla, praw zapewne, że będzie tu większy ruch...

Zapalona fotografka szukająca turystycznych perełek we Wrocławiu i okolicy

Nam to miejsce pokazała nasza ulubiona fotografka z Wrocławia. Alicja Papierkowska uwielbia buszować z aparatem w okolicy i okrywać mało znane miejsca we Wrocławiu i na Dolnym Śląski, by pokazywać ich wyjątkową urodę. Tym razem jednak sama dała się uwieść urokowi uroczej, drewnianej kładki i pozwoliła sobie zrobić kilka zdjęć, którymi się z nami podzieliła.

Wiszący most - kładka nad Widawą to dzieło mieszkańców Wrocławia

Drewniany, wiszący mostek z belek nie jest żadną oficjalną przeprawą nad Widawą we Wrocławiu. Wieść niesie, że drewniany mostek zrobili okoliczni mieszkańcy, by skrócić sobie drogę na drugi brzeg Widawy. Jest on zawieszony na grubych gałęziach rosnących tu drzew. To jedyne taka kładka w okolicy, którą można przedostać się na drugą stronę rzeki. Zobaczcie, jakie to piękne miejsce ukryte w zagajniku nad brzegiem rzeki.

Tak dotrzecie na drewniany mostek wiszący nad Widawą we Wrocławiu