Wrocław. Przedmieście Oławskie nie marnuje, czyli Dzień Trójkąta w duchu less waste

Sobotnie odkrywanie osiedlowej kuchni rozpocznie się o godzinie 10:00 leniwym śniadaniem w parku Na Niskich Łąkach. Dania przygotują uczniowie technikum nr 16 przy wsparciu dziennikarki i blogerki kulinarnej Joanny Aniszczyk (blog „I love to eat”). Trójkąt nie marnuje, dlatego do posiłku wykorzystane zostaną niesprzedane tego dnia owoce i warzywa z TargPiastu, organizatorzy zrezygnowali także z plastikowych naczyń i sztućców. Produkty z targu dostępne będą też w innych punktach Dnia Trójkąta, m.in. w Sąsiedzkiej Strefie Relaksu (zbieg ul. Kościuszki i Komuny Paryskiej).

– W tym roku Dzień Trójkąta organizujemy pod hasłem „Poznaj smaki Przedmieścia Oławskiego”. Chcemy pokazać wrocławianom i wrocławiankom osiedle „od kuchni”, ale też zachęcić do spróbowania bardziej ekologicznego podejścia do życia. W sobotę chcemy spróbować wprowadzić w naszą codzienność zasady „less waste”. Mamy nadzieję, że zostaną z nami na stałe – zapowiadają organizatorzy Dnia Trójkąta.

Nie marnujemy na osiedlu

7 września w Przed·Pokoju H13 (ul. Hercena 13), będzie można dołączyć do otwartych warsztatów szycia wielorazowych woreczków. Własnoręcznie przygotowane siateczki na warzywa lub owoce będą ekologicznym i przyjemnym dla oka zamiennikiem jednorazowych foliówek, które niestety wciąż dostępne są w większości marketów. Do warsztatów dołączyć można o dowolnej porze między 13:00 a 16:00.

Godzinę później, w tym samym miejscu, otwarta zostanie pierwsza na osiedlu Lodówka Foodsharing (tzw. Jadłodzielnia). To owoc intensywnej współpracy Foodsharing Wrocław, i Przed·Pokoju H13 ze Strefą Kultury Wrocław w ramach programu Sąsiadujemy.

Foodsharing to idea zmniejszenia marnowania żywności, z której skorzystać może każdy: starsza pani, biznesmen, mama z dzieckiem, student, emeryt i całe rodziny. Lodówka społeczna (zwana też Jadłodzielnią) nie odnosi się do pomocy społecznej, a do „rzeczy wspólnej” – to miejsce budowania świadomości o tym, jak nie marnować jedzenia. O różnych aspektach oszczędzania żywności od godziny 17:00 opowiedzą zaproszone na Hercena ekspertki – Agnieszka Maniewska (Foodsharing Wrocław), Małgorzata Dudek (My Eco Ego), Joanna Aniszczyk (I love to eat), a także Ewelina Żygadło (Bazar Dawna Pralnia) i Alicja Strąpoć (Eko Tytka).