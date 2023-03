Tak wygląda kultowa Betania czyli były szpital im. Marciniaka we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia opuszczonego szpitala przy ul. Traugutta

Zdjęcia, które prezentujemy, zostały wykonane przy okazji ostatniej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL , która od ponad 20 lat łączy sztukę współczesną z oryginalnymi przestrzeniami w mieście. A do takich z pewnością należy były szpital Marciniaka przy ul Traugutta we Wrocławiu, który znajduje się w samym sercu stolicy Dolnego Śląska.

Szpital Betania we Wrocławiu z bogatą historią

To potężny, zabytkowy kompleks budynków, których historia sięga lat 1852-1916. Godne odnotowania jest to, że w skład szpitala wchodziło 10 budynków, do dzisiaj przetrwało aż 9. Co ciekawe, szpital był jedyną tak dużą instytucją w naszym mieście, którą założyły kobiety i prowadziły do 1945 roku bez pomocy mężczyzn.