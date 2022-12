Jarmarki Bożonarodzeniowe na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, gdzie i kiedy odbywają się imprezy [LISTA]

Choć nie wszystkie imprezy mają swoje plakaty reklamowe, wiele miast, miasteczek i wsi z Dolnego Śląska organizuje w tym roku swój własny, lokalny Jarmark Bożonarodzeniowy. Oferta ta nie jest skierowana jedynie do mieszkańców, ale także do turystów, którzy je odwiedzają, by poczuć kameralną, świąteczną atmosferę - inną niż ta, która panuje w Rynku we Wrocławiu.